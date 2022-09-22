Дацик признался, что берёт дочь на все свои бои

Вячеслав Дацик объяснил, как рождение дочери повлияло на его жизнь и карьеру.

«Хотя ей лишь недавно исполнился годик, она не только видела мои поединки, но и присутствовала на арене лично. Дочь была на всех моих боях. Мы спокойно берём её с собой. И она очень активно реагирует на происходящее», — заявил Дацик в интервью RT.

Спортсмен также отметил, что ребёнок помогает ему во время тренировок.

«Я посвящаю ей все победы. Да даже не только победы, но и простые тренировки, всю спортивную карьеру. Более того, она самым активным образом принимает участие в занятиях. В настоящий момент я больше выступаю в роли коня», — добавил боец.

Ранее Дацик рассказал, как знакомство с женой уберегло его от попадания в тюрьму.