Дацик признался, что берёт дочь на все свои бои
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«Хотя ей лишь недавно исполнился годик, она не только видела мои поединки, но и присутствовала на арене лично. Дочь была на всех моих боях. Мы спокойно берём её с собой. И она очень активно реагирует на происходящее», — заявил Дацик в интервью RT.
Спортсмен также отметил, что ребёнок помогает ему во время тренировок.
«Я посвящаю ей все победы. Да даже не только победы, но и простые тренировки, всю спортивную карьеру. Более того, она самым активным образом принимает участие в занятиях. В настоящий момент я больше выступаю в роли коня», — добавил боец.
Ранее Дацик рассказал, как знакомство с женой уберегло его от попадания в тюрьму.