Дацик — о встрече с женой: благодаря Виктории я не сижу в тюрьме
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«Знаете, отвечу вам так: благодаря ей я не сижу в тюрьме. И уже этим всё сказано. Сложно понять, почему это произошло, но после встречи с женой я полностью остепенился и перестал вести прежний, весёлый образ жизни. Что-то щёлкнуло в голове, и я понял: дальше так продолжать нельзя, пора меняться», — заявил Дацик в интервью RT.
Ранее Дацик назвал сумму своего гонорара за бой с Александром Емельяненко.