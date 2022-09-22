Камоцци считает, что спортивным директором «Спартака» должен стать Ребров

Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением, кто должен стать спортивным директором красно-белых.

«Я убеждён, что спортивным директором «Спартака» лучше назначить российского специалиста, который хорошо знает внутренний рынок. Ребров? Да, это отличный вариант, почему бы и нет. Это будет верное решение», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Он также отметил, что знает Реброва как уравновешенного и компетентного человека, который любит «Спартак» и давно находится в команде.

По сообщениям СМИ, английский функционер Пол Эшуорт станет спортивным директором «Спартака». Прилёт специалиста в столицу ожидается 20—21 сентября. Эшуорт в 2005 году занимал пост спортивного директора «Ростова».

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков сообщил, когда планируется назначить нового спортивного директора.