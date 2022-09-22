В Федерации лыжного спорта Финляндии выступили резко против возвращения россиян

Председатель Федерации лыжного спорта Финляндии Маркку Хаапасалми высказался о возможном допуске российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

«Позиция Финляндии в отношении разрешения российским спортсменам вернуться на старты — категорическое «нет». Причины, которые привели к исключению, никак не изменились», — цитирует Хаапасалми сайт федерации.

Ранее генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS вернётся к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее Дмитрий Губерниев назвал враньём, что FIS рассматривает возможность допуска россиян.