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Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции выступила против допуска российских спортсменов

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Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон отреагировала на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.
Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции выступила против допуска российских спортсменов
  • Gettyimages.ru

«Наша позиция заключается в том, что на данный момент это немыслимо. Мы не понимаем, почему генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта так сказал. У нас прямо противоположное мнение», — приводит слова Маттссон «Чемпионат» со ссылкой на Expressen.

Она также заявила, что не думает, что МОК снимет санкции с российских спортсменов.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS собирался вернуться к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов отреагировал на слова Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.

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