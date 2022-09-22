Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции выступила против допуска российских спортсменов
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«Наша позиция заключается в том, что на данный момент это немыслимо. Мы не понимаем, почему генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта так сказал. У нас прямо противоположное мнение», — приводит слова Маттссон «Чемпионат» со ссылкой на Expressen.
Она также заявила, что не думает, что МОК снимет санкции с российских спортсменов.
Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS собирался вернуться к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.
Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов отреагировал на слова Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.