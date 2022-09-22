Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции выступила против допуска российских спортсменов

Глава Федерации лыжных видов спорта Швеции Карин Маттссон отреагировала на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.

«Наша позиция заключается в том, что на данный момент это немыслимо. Мы не понимаем, почему генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта так сказал. У нас прямо противоположное мнение», — приводит слова Маттссон «Чемпионат» со ссылкой на Expressen.

Она также заявила, что не думает, что МОК снимет санкции с российских спортсменов.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года. Совет FIS собирался вернуться к теме отстранения лыжников из России и Белоруссии осенью, по мере развития ситуации на Украине.

Ранее бронзовый призёр Олимпийских игр Алексей Петухов отреагировал на слова Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.