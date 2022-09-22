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В Москве 24 сентября пройдёт групповая шоссейная велогонка

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В Москве скоростной велозаезд среди спортсменов-любителей и бывших профессионалов велоспорта состоится в субботу, 24 сентября.
В Москве 24 сентября пройдёт групповая шоссейная велогонка
  • Gettyimages.ru

Гонщики разыграют между собой денежный приз, а зрители онлайн-трансляции получат шанс выиграть гоночный велосипед, сообщает «Москва 24».

Весь маршрут будет пролегать по территории Центрального парка культуры и отдыха имени Горького, длина одного круга — 600 м. Общая продолжительность гонки составит несколько часов с учётом квалификационных заездов и финала. В каждом заезде — до 30 кругов и промежуточные финалы.

Ранее сообщалось, что осенний велофестиваль прошёл в Москве 4 сентября.

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