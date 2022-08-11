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В Москве осенний велофестиваль пройдёт 4 сентября

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Московский осенний велофестиваль состоится 4 сентября.
В Москве осенний велофестиваль пройдёт 4 сентября
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

Об этом сообщает НТВ.

«Поездки на велосипеде помогают поддерживать себя в форме и не вредят экологии, поэтому развиваем велоинфраструктуру, организуем фестивали для любителей и тех, кто хочет найти единомышленников», — прокомментировал событие заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Главная тема мероприятия — «Палитра осени».

Ранее интернет-издание argumenti.ru сообщало, что XV Челябинский легкоатлетический марафон пройдёт 28 августа. В забеге примут участие сильнейшие легкоатлеты России, а также спортсмены из других стран.

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