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Карпин: неправильно уговаривать игрока приезжать в сборную России

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о случаях, когда игрок не хочет приезжать в расположение национальной команды.
Карпин: неправильно уговаривать игрока приезжать в сборную России
  • РИА Новости

«В принципе неверно уговаривать игрока выступать за сборную страны, и приезжать тоже, если кому-то не интересно, то тоже не надо», — цитирует Карпина РБК Спорт.

Он также сравнил нынешнее положение с ситуацией в СССР, когда футболисты выступали только на внутренних турнирах.

Товарищеская встреча между командами России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

22 сентября все футболисты сборной России и тренерский штаб вылетят в Киргизию.

Ранее тренерский штаб сборной России проиграл матч медийной команде «Наши парни».

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