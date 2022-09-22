Карпин: неправильно уговаривать игрока приезжать в сборную России
- РИА Новости
«В принципе неверно уговаривать игрока выступать за сборную страны, и приезжать тоже, если кому-то не интересно, то тоже не надо», — цитирует Карпина РБК Спорт.
Он также сравнил нынешнее положение с ситуацией в СССР, когда футболисты выступали только на внутренних турнирах.
Товарищеская встреча между командами России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.
22 сентября все футболисты сборной России и тренерский штаб вылетят в Киргизию.
Ранее тренерский штаб сборной России проиграл матч медийной команде «Наши парни».