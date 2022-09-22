Карпин: неправильно уговаривать игрока приезжать в сборную России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин высказался о случаях, когда игрок не хочет приезжать в расположение национальной команды.

«В принципе неверно уговаривать игрока выступать за сборную страны, и приезжать тоже, если кому-то не интересно, то тоже не надо», — цитирует Карпина РБК Спорт.

Он также сравнил нынешнее положение с ситуацией в СССР, когда футболисты выступали только на внутренних турнирах.

Товарищеская встреча между командами России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

22 сентября все футболисты сборной России и тренерский штаб вылетят в Киргизию.

Ранее тренерский штаб сборной России проиграл матч медийной команде «Наши парни».