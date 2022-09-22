Тренерский штаб сборной России проиграл матч медийной команде «Наши парни»

Тренерский штаб сборной России по футболу уступил медийной команде «Наши парни» в товарищеском матче в Новогорске.

Счёт матча — 3:2 в пользу клуба из Медиалиги.

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин забил один гол в матче.

В составе команды «Наши парни» играли известные в прошлом футболисты: Андрей Тихонов, Егор Титов, Руслан Пименов, Динияр Билялетдинов, Дмитрий Аленичев и Роман Шишкин.

Напомним, что товарищеская встреча между командами России и Киргизии пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

22 сентября все футболисты сборной России и тренерский штаб вылетят в Бишкек.

Ранее Виталий Кафанов рассказал, кто из вратарей выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с командой Киргизии.