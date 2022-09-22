Журова — о Валиевой: если в пробе А есть допинг, почему его не должно быть в пробе Б

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала информацию американского журналиста Дейва Лиза о том, что проба Б российской фигуристки Камилы Валиевой оказалась положительной.

«Если в пробе А у неё есть допинг, то почему его не должно быть в пробе Б? Поэтому ничего особенного не происходит. По делу Валиевой ведётся расследование. Я не понимаю, с чего так все удивляются и почему начался такой скандал», — цитирует Журову Metaratings.

Она добавила, что фигуристке придётся объяснять, как допинг попал в обе пробы. Она отметила, что на Камилу пошла вторая волна наездов.

The Skating Lesson сообщил в социальных сетях, что допинг-проба Б Валиевой дала положительный результат.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее Андрей Митьков прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе Б у Валиевой.