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Журова назвала условия допуска российских лыжников до международных соревнований

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Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на слова генерального секретаря Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишеля Виона о возможном допуске российских спортсменов до этапа Кубка мира сезона-2022/23.
Журова назвала условия допуска российских лыжников до международных соревнований
  • РИА Новости

«Если лыжники будут против русских и скажут, что в случае допуска наших спортсменов не встанут на лыжню, тогда нас не будет на Кубке мира. Если иностранные атлеты скажут, что хотят соревноваться с сильнейшими, в том числе и с нами, тогда Россию могут допустить», — приводит слова Журовой Metaratings.ru.

Она также заявила, что верит в допуск отечественных спортсменов к участию в Кубке мира. По её словам, всё будет зависеть от FIS и её принципиальности.

Напомним, что МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине. Таким образом, спортсмены из России и Белоруссии не смогут принять участие в отборочных соревнованиях на Олимпиаду в Париже.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков заявил, что допуск россиян до международных соревнований будет зависеть от ряда неспортивных факторов.

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