Кузяев заявил, что нормально воспринял новость об отстранении России от Евро-2024
- РИА Новости
«Для меня было ожидаемо. Всё шло к этому. Воспринял нормально. Мы профи, должны прежде всего думать о футболе. А что будет дальше — остаётся только ждать», — приводит слова Кузяева Sport24.
20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.
Жеребьёвка квалификации группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября.
Ранее бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход национальной сборной России в Азиатскую конфедерацию.