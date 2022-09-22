Кузяев заявил, что нормально воспринял новость об отстранении России от Евро-2024

Хавбек сборной России Далер Кузяев прокомментировал новость об отстранении национальной сборной от участия в чемпионате Европы 2024 года.

«Для меня было ожидаемо. Всё шло к этому. Воспринял нормально. Мы профи, должны прежде всего думать о футболе. А что будет дальше — остаётся только ждать», — приводит слова Кузяева Sport24.

20 сентября Российский футбольный союз сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Жеребьёвка квалификации группового этапа отборочного турнира пройдёт во Франкфурте 9 октября.

Ранее бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал возможный переход национальной сборной России в Азиатскую конфедерацию.