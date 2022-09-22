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Источник: главного тренера «Селтикс» могут отстранить за интимные отношения с женщиной из персонала

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Главному тренеру «Бостон Селтикс» Име Удоке грозит дисциплинарное наказание со стороны клуба за интимные отношения по обоюдному согласию с женщиной из персонала команды.
Источник: главного тренера «Селтикс» могут отстранить за интимные отношения с женщиной из персонала
  • Gettyimages.ru

Поведение тренера было признано противоречащим внутреннему кодексу команды, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Ожидается, что специалист может быть отстранён на длительный срок. В ближайшее время руководство клуба примет решение. В случае дисквалификации тренера его обязанности будет исполнять его ассистент Джо Маззулла.

Удоки возглавил бостонский клуб перед началом прошлого сезона и в первый год работы вывел команду в финал НБА, где она потерпела поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.

Ранее сообщалось, что в FFF существует культура харассмента и сексизма по отношению к женщинам.

 

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