Источник: главного тренера «Селтикс» могут отстранить за интимные отношения с женщиной из персонала

Главному тренеру «Бостон Селтикс» Име Удоке грозит дисциплинарное наказание со стороны клуба за интимные отношения по обоюдному согласию с женщиной из персонала команды.

Поведение тренера было признано противоречащим внутреннему кодексу команды, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в своих социальных сетях. Ожидается, что специалист может быть отстранён на длительный срок. В ближайшее время руководство клуба примет решение. В случае дисквалификации тренера его обязанности будет исполнять его ассистент Джо Маззулла.

Удоки возглавил бостонский клуб перед началом прошлого сезона и в первый год работы вывел команду в финал НБА, где она потерпела поражение от «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 2-4.

Ранее сообщалось, что в FFF существует культура харассмента и сексизма по отношению к женщинам.