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So Foot: в Федерации футбола Франции есть культура харассмента и сексизма

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В Федерации футбола Франции (FFF) существует культура харассмента и сексизма по отношению к женщинам.
So Foot: в Федерации футбола Франции есть культура харассмента и сексизма
  • Gettyimages.ru

Некоторые сотрудники федерации неуважительно относились к женщинам, а президент Ноэль ле Гре вёл себя неподобающим образом с коллегами женского пола, говорится в расследовании So Foot, опубликованном GFFN

Один из бывших коллег 80-летнего функционера описал его как человека, который прыгает на всё, что движется. Несколько женщин уволились из FFF из-за харассмента и издёвок над ними.

Финансовый директор организации Марк Варен дважды пытался поцеловать сотрудницу. После второго раза девушка обратилась в полицию, однако дело было закрыто. Затем девушка подала судебную жалобу на FFF из-за этой же ситуации. Суд встал на сторону потерпевшей и присудил ей €10 тыс. компенсации, отметив, что в FFF «токсичная и враждебная атмосфера по отношению к женщинам».

Ле Гре был избран на пост президента FFF в 2011 году, он был переизбран в 2012 и 2017 годах.

Ранее сообщалось, что в Англии продолжаются слушания по делу о возможных изнасилованиях защитником «Манчестер Сити» Бенжаменом Менди нескольких девушек.

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