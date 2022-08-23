Marca: защитнику «Ман Сити» Менди может грозить пожизненное заключение по делу об изнасилованиях

В Англии продолжаются слушания по делу о возможных изнасилованиях защитником «Манчестер Сити» Бенжаменом Менди нескольких девушек.

Французский футболист может сесть в тюрьму на срок от пяти до 20 лет, но ему также грозит пожизненное заключение, сообщает Marca.

Менди обвиняется в семи случаях изнасилования в отношении четырёх женщин, а также в сексуальных домогательствах ещё к одной.

27-летний французский игрок был помещён под стражу 26 августа 2021 года в тюрьму Альткорс в Ливерпуле. Перед Новым годом Менди перевели в исправительное учреждение в Манчестере с более строгим надзором. Он провёл в заключении 134 дня.

7 января обвинённый в изнасилованиях Менди был отпущен под залог до суда.

Ранее гол Силвы спас «Манчестер Сити» от поражения в матче с «Ньюкаслом».