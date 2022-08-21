Гол Силвы спас «Манчестер Сити» от поражения в матче с «Ньюкаслом»

«Манчестер Сити» и «Ньюкасл» не смогли выявить победителя в матче третьего тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Сент-Джеймс Парк», завершилась со счётом 3:3.

В составе «Сити» мячи забили Илкай Гюндоган (5-я минута), Эрлинг Холанд (60-я), Бернарду Силва (64-я). У «Ньюкасла» отличились Мигель Альмирон (28-я), Каллум Уилсон (39-я), Киран Триппьер (54-я).

МС (семь очков) занимает второе место в турнирной таблице. «Ньюкасл» (пять очков) идёт на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что нападающий МЮ Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Франции.





