военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Емельяненко заработает больше Дацика за их поединок

Короткая ссылка
Никита Бурчак, который является менеджером российского бойца Александра Емельяненко, рассказал о гонорарах своего клиента, а также его соперника Вячеслава Дацика за очный боксёрский поединок.
Емельяненко заработает больше Дацика за их поединок
  • РИА Новости

«Про гонорар Дацика я ничего сказать не могу, но он точно самый большой в его карьере, за что он должен сказать спасибо Александру. Гонорар Емельяненко больше гонорара Дацика, но он тоже является секретом. Саша, на мой взгляд, сейчас самый узнаваемый спортсмен в России», — приводит слова Бурчака «Матч ТВ».

Он также выразил уверенность, что на данный момент Александр намного популярнее своего брата Фёдора. По его словам, у такого бойца по умолчанию должен быть большой гонорар, потому что люди включают трансляцию и идут на арену ради него.

Схватка спортсменов пройдёт в рамках боксёрского вечера в Москве 24 сентября.

Ранее Емельяненко оценил свои шансы перед поединком с Дациком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить