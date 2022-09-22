Емельяненко заработает больше Дацика за их поединок

Никита Бурчак, который является менеджером российского бойца Александра Емельяненко, рассказал о гонорарах своего клиента, а также его соперника Вячеслава Дацика за очный боксёрский поединок.

«Про гонорар Дацика я ничего сказать не могу, но он точно самый большой в его карьере, за что он должен сказать спасибо Александру. Гонорар Емельяненко больше гонорара Дацика, но он тоже является секретом. Саша, на мой взгляд, сейчас самый узнаваемый спортсмен в России», — приводит слова Бурчака «Матч ТВ».

Он также выразил уверенность, что на данный момент Александр намного популярнее своего брата Фёдора. По его словам, у такого бойца по умолчанию должен быть большой гонорар, потому что люди включают трансляцию и идут на арену ради него.

Схватка спортсменов пройдёт в рамках боксёрского вечера в Москве 24 сентября.

Ранее Емельяненко оценил свои шансы перед поединком с Дациком.