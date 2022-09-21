Александр Емельяненко — о Дацике: руки у него висят, скорости нет
- РИА Новости
«В чём опасность Дацика? Ни в чём абсолютно. Руки у него висят, бьёт из-под жопы, скорости нет, стоит на прямой подошве, не двигается ни назад, ни вперёд. Абсолютно никакой опасности», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».
Он добавил, что у Дацика также отсутствует функционал и выносливость.
«Я сначала думал затянуть бой, показать, что это не случайная победа. Сейчас не буду строить планов — как будет развиваться бой, так и буду бить Дацика», — сказал Емельяненко.
Схватка спортсменов пройдёт в рамках боксёрского вечера в Москве 24 сентября.
Ранее сообщалось, что Емельяненко и Дацик встретились лицом к лицу перед очным поединком по правилам бокса.