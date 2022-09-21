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Александр Емельяненко — о Дацике: руки у него висят, скорости нет

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Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко оценил свои шансы перед поединком с Вячеславом Дациком.
Александр Емельяненко — о Дацике: руки у него висят, скорости нет
  • РИА Новости

«В чём опасность Дацика? Ни в чём абсолютно. Руки у него висят, бьёт из-под жопы, скорости нет, стоит на прямой подошве, не двигается ни назад, ни вперёд. Абсолютно никакой опасности», — цитирует Емельяненко «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что у Дацика также отсутствует функционал и выносливость.

«Я сначала думал затянуть бой, показать, что это не случайная победа. Сейчас не буду строить планов — как будет развиваться бой, так и буду бить Дацика», — сказал Емельяненко.

Схватка спортсменов пройдёт в рамках боксёрского вечера в Москве 24 сентября.

Ранее сообщалось, что Емельяненко и Дацик встретились лицом к лицу перед очным поединком по правилам бокса.



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