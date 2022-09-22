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Виллиан назвал трансфер в «Челси» лучшим решением в своей карьере

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Нападающий «Челси» Виллиан рассказал, как принял решение перейти в лондонский клуб.
Виллиан назвал трансфер в «Челси» лучшим решением в своей карьере
  • Legion-Media

«Предложение от «Челси» пришло в тот день, когда я собирался подписать контракт со «шпорами». Я был на тренировочной базе «Тоттенхэма», чтобы завершить сделку, когда раздался звонок. Мой агент сказал мне: «Челси» только что звонил мне, они хотят тебя. Я сказал: хорошо, я хочу туда», — приводит слова Виллиана The Athletic.

Он также заявил, что это была трудная ситуация, потому что он более или менее согласился на переход в «Тоттенхэм». По его словам, он думал только о «Челси».

«После того как сделка между «Анжи» и «Челси» была согласована, я хотел только туда. Это было лучшее решение в моей карьере», — добавил Виллиан.

34-летний футболист выступал за «Челси» с 2013 по 2020 год. Всего за английский клуб он сыграл 339 матчей, в которых забил 63 мяча и отдал 62 результативные передачи.

В нынешнем сезоне Виллиан выступает за «Фулхэм».

Ранее нападающий «Челси» Пьер-Эмерик Обамеянг высказался об английском специалисте Грэме Поттере.

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