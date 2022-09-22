Черчесов: чтобы Дзюбе попасть в топ-клуб, надо проявить себя в промежуточной команде

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал игру российского форварда Артёма Дзюбы в турецком «Адана Демирспор».

«Адана» — хороший, стабильный клуб, пусть пока и без такого имени, как «Галатасарай», «Бешикташ» или «Фенербахче». Это мы знаем Дзюбу с 15 лет, а там хоть и имеют о нём представление, но, чтобы попасть в топ-клуб, надо сначала проявить себя в какой-то промежуточной команде», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс».

Он также заявил, что рад, что нападающий начал свою карьеру в Турции с забитого мяча, но там другая конкуренция. По его словам, сейчас Дзюбе нужно заново бороться за своё место под солнцем.

18 августа Дзюба подписал контракт с турецким клубом. Договор рассчитан по системе «1 + 1». В мае футболист покинул «Зенит» по истечении срока контракта. Он забил гол в дебютном матче.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал невызов Дзюбы в национальную команду.