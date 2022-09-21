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Железняков: что бы ни говорил журналист Лиз, потом всё опровергается и превращается в ложь

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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, заявил, что информация американского журналиста Дейва Лиза о положительной допинг‑пробе Б олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой является ложью.
Железняков: что бы ни говорил журналист Лиз, потом всё опровергается и превращается в ложь
  • AFP
  • © Manan VATSYAYANA

«Такой журналист‑журнаглист, как Лиз, который всё время выливает кучу гадостей на фигуристов, а особенно на Этери Тутберидзе, не достоин внимания и комментариев. Я не хочу даже комментировать его лживые речи. Что бы он ни говорил, потом всё опровергается и превращается в ложь», — цитирует Железнякова «Матч ТВ».

The Skating Lesson сообщил в социальных сетях, что допинг-проба Б Валиевой дала положительный результат.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее спортивный агент Андрей Митьков прокомментировал информацию о положительной допинг-пробе Б у Валиевой.

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