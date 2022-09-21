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AS: «Реал» и Модрич могут продлить контракт до 2024 года

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич может продлить контракт с клубом до 2024 года.
AS: «Реал» и Модрич могут продлить контракт до 2024 года
  • AP
  • © Godofredo A. Vásquez

37-летний хавбек не закончит карьеру, пока физические кондиции будут позволять ему играть. В следующем году испанский клуб обсудит с хорватом подписание нового соглашения сроком до 2024 года, сообщает AS.

Хорватский полузащитник является воспитанником загребского «Динамо». В 2012 году футболист перешёл из «Тоттенхэма» в «Реал Мадрид». Он провёл за испанский клуб 445 матчей во всех турнирах, забил 33 мяча и отдал 73 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Модрич сыграет на Евро-2024.

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