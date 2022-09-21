Американская баскетболистка заявила, что сборная США постарается выиграть ЧМ для Грайнер

Американская баскетболистка Брианна Стюарт рассказала, что одной из главных целей сборной США на чемпионате мира будет победа в турнире, которую команда хочет посвятить осуждённой в России Бриттни Грайнер.

«Пока мы ждём возвращения Бриттни домой, одна из важных вещей, которую мы можем сделать, это выиграть для неё золотую медаль. На чемпионате мира мы будем постоянно думать о ней. Нам важно держать эту ситуацию в центре внимания, пока Бриттни не вернётся домой. Мы скучаем по ней», — цитирует Стюарт Yahoo Sports.

По её словам, американские баскетболистки не используют 15-й номер на ЧМ, чтобы отдать дань уважения Грайнер.

4 августа Химкинский суд Московской области приговорил американку к девяти годам колонии за контрабанду и хранение наркотиков.

Грайнер была задержана 18 февраля в аэропорту Шереметьево. В её багаже обнаружили вейпы (картриджи для электронной нагревательной системы) с маслом каннабиса.

Ранее в Международной федерации баскетбола (FIBA) сообщили, что не могут помочь Грайнер вернуться в США.