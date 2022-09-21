Михайлов: без сборной России Кубок мира — это пустое место

Советский хоккеист Борис Михайлов поделился мнением о Кубке мира — 2024.

«Та ситуация, в которой сейчас оказался весь наш спорт… В ней Кубок мира — это отдушина. Но у нас есть ряд вопросов: кто будет представлять нашу сборную, кто тренировать. Но турнир этот нужен. И наша команда просто обязана там быть, потому что без нашей команды, не обижая другие сборные, это пустое место», — цитирует Михайлова «Чемпионат».

Национальная хоккейная лига (НХЛ) совместно с профсоюзом хоккеистов лиги (NHLPA) рассматривает возможность проведения КМ в 2024 году. Матчи турнира должны пройти в Северной Америке и Европе с участием восьми команд.

В мае IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год и отозвала право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге.

Ранее заместитель председателя совета директоров, вице-президент, генеральный директор и главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос относительно возможного участия сборной России в Кубке мира в 2024 году.