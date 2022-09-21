ESPN: «Реал» планирует приобрести полузащитника «Фламенго» Гомеса

Полузащитник бразильского «Фламенго» Жоау Гомес может продолжить карьеру в «Реале».

Испанский клуб готов выложить за 21-летнего футболиста €30 млн, сообщает ESPN.

Уточняется, что переход должен состояться в зимнее трансферное окно.

21-летний Гомес является воспитанником «Фламенго». Хавбек провёл за бразильский клуб 106 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не исключил, что может продолжить карьеру в «Барселоне».