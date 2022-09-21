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ESPN: «Реал» планирует приобрести полузащитника «Фламенго» Гомеса

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Полузащитник бразильского «Фламенго» Жоау Гомес может продолжить карьеру в «Реале».
ESPN: «Реал» планирует приобрести полузащитника «Фламенго» Гомеса
  • Gettyimages.ru
  • © Alexandre Schneider

Испанский клуб готов выложить за 21-летнего футболиста €30 млн, сообщает ESPN.

Уточняется, что переход должен состояться в зимнее трансферное окно.

21-летний Гомес является воспитанником «Фламенго». Хавбек провёл за бразильский клуб 106 матчей, забил три мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио не исключил, что может продолжить карьеру в «Барселоне».

 

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