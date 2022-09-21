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The Skating Lesson: допинг-проба Б Валиевой дала положительный результат

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Допинг-проба Б олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой дала положительный результат.
The Skating Lesson: допинг-проба Б Валиевой дала положительный результат
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Допинг‑проба Б Валиевой дала положительный результат, сообщает The Skating Lesson в социальных сетях.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее сообщалось, что РУСАДА нашло нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой.

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