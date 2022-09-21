Источник: РУСАДА нашло нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой

В Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) рассказали о деталях расследования дела олимпийской чемпионки по фигурному катанию Камилы Валиевой.

«РУСАДА по результатам расследования собрало достаточно убедительные доказательства, подтверждающие факт нарушения антидопинговых правил со стороны Валиевой. Кто-то говорит даже об «отягчающих обстоятельствах», которые могут увеличить срок стандартной дисквалификации», — сообщает Telegram-канал спортивного агента Андрея Митькова со ссылкой на источники.

Уточняется, что если Валиеву оправдают, то дело перейдёт в юрисдикцию Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

Напомним, что во время Олимпийских игр 2022 года по окончании командного турнира стало известно, что допинг-проба Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат на триметазидин. Спортивный арбитражный суд допустил 16-летнюю спортсменку к участию в личном турнире на Играх.

Ранее Татьяна Тарасова отреагировала на завершение расследования РУСАДА допинг-дела Камилы Валиевой.