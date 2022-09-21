Вдовин: МОК оказывал давление на World Skate из-за отказа отстранить сборную России по скейтбордингу
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«Как выразился президент World Skate (Международная федерация скейтбординга. — RT), «мы слишком маленькие, чтобы быть в авангарде, но мы видим своё будущее с Россией». Он сказал, что с ним провели очень жёсткий разговор: мол, все встали в ряд, и вы вставайте. Иначе будут последствия», — цитирует Вдовина «Газета.Ru».
По его словам, сейчас проводится очень мало соревнований по скейтбордингу, поэтому отбор на Олимпийские игры в Париже выглядит не очень серьёзным. При этом Вдовин отметил, что международная федерация слишком молода, чтобы противостоять МОК.
Скейтбординг дебютировал на Играх-2020. Было разыграно четыре комплекта медалей. Спортсменам из России не удалось попасть в число призёров на Олимпиаде.
Ранее в Олимпийском комитете Финляндии выступили против допуска россиян на международные соревнования.