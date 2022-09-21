Молодёжная сборная России забила два мяча за две минуты в товарищеском матче с Белоруссией

Молодёжная сборная России проводит товарищеский матч с молодёжной командой Белоруссии.

Игра проходит на стадионе «Городской» в Борисове.

На 64-й минуте футболист сборной России Владислав Шитов вывел команду вперёд — 2:1. На 66-й футболист сборной Белоруссии забил автогол — 3:1.

24 сентября команда сыграет с «Казахстаном» в Минске на стадионе «Трактор».

Ранее бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов высказался об игре голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в сезоне-2022/23.