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Федерер не хочет, чтобы завершение его карьеры было похоже на похороны

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Двадцатикратный чемпион турниров Большого шлема Роджер Федерер высказался о завершении карьеры теннисиста.
Федерер не хочет, чтобы завершение его карьеры было похоже на похороны
  • AP
  • © Kirsty Wigglesworth

«Я чувствую, что, вероятно, прошёл через много разных этапов. Я не знаю, можно ли назвать это скорбью. Потом я понял, что действительно не хочу, чтобы это были похороны. Я хочу, чтобы всё было по-настоящему радостно, мощно и празднично», — цитирует Федерера tennismajors.com.

По словам швейцарца, он был очень взволнован и напуган, столкнувшись лицом к лицу с прессой, фанатами.

«Я сказал, что если я уйду на пенсию, то где бы я ни объявил об этом, должно быть ощущение, что это будет весело», — заключил Федерер.

41-летний теннисист сообщит о завершении карьеры после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября. Швейцарец отметил, что на турнире сыграет только в парном разряде из-за проблем с коленом.

Ранее Федерер уже получил несколько предложений от действующих игроков стать их наставником.

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