Федерер не хочет, чтобы завершение его карьеры было похоже на похороны
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«Я чувствую, что, вероятно, прошёл через много разных этапов. Я не знаю, можно ли назвать это скорбью. Потом я понял, что действительно не хочу, чтобы это были похороны. Я хочу, чтобы всё было по-настоящему радостно, мощно и празднично», — цитирует Федерера tennismajors.com.
По словам швейцарца, он был очень взволнован и напуган, столкнувшись лицом к лицу с прессой, фанатами.
«Я сказал, что если я уйду на пенсию, то где бы я ни объявил об этом, должно быть ощущение, что это будет весело», — заключил Федерер.
41-летний теннисист сообщит о завершении карьеры после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября. Швейцарец отметил, что на турнире сыграет только в парном разряде из-за проблем с коленом.
Ранее Федерер уже получил несколько предложений от действующих игроков стать их наставником.