Фигуристка Хромых возобновила тренировки
- РИА Новости
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«Я уже на льду. Хочу сказать вам огромное спасибо за тёплые слова и невероятную поддержку. Сейчас я в процессе реабилитации и восстановления», — сказала Хромых в своём Telegram-канале.
Напомним, что спортсменка не была вызвана на контрольные прокаты сборной России. На прошлой неделе во время одного из занятий Хромых коньком сильно порезала сухожилия пальцев руки.
Спортсменка занимается в группе заслуженного тренера Этери Тутберидзе.
Ранее Владислав Хромых, отец фигуристки Майи Хромых, рассказал о поддержке со стороны Тутберидзе.