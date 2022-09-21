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Фигуристка Хромых возобновила тренировки

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Российская фигуристка Майя Хромых сообщила, что вернулась на лёд.
Фигуристка Хромых возобновила тренировки
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Я уже на льду. Хочу сказать вам огромное спасибо за тёплые слова и невероятную поддержку. Сейчас я в процессе реабилитации и восстановления», — сказала Хромых в своём Telegram-канале.

Напомним, что спортсменка не была вызвана на контрольные прокаты сборной России. На прошлой неделе во время одного из занятий Хромых коньком сильно порезала сухожилия пальцев руки.

Спортсменка занимается в группе заслуженного тренера Этери Тутберидзе.

Ранее Владислав Хромых, отец фигуристки Майи Хромых, рассказал о поддержке со стороны Тутберидзе.

 

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