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Отец Хромых: Тутберидзе просила, чтобы мы больше поддерживали Майю

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Владислав Хромых, отец фигуристки Майи Хромых, рассказал о поддержке со стороны тренера Этери Тутберидзе.
Отец Хромых: Тутберидзе просила, чтобы мы больше поддерживали Майю

    «Любой тренер хочет, чтобы спортсмен ещё больше выкладывался, показывал характер. Этери Георгиевна просила, чтобы мы со своей стороны больше поддерживали и мотивировали дочь», — цитирует Хромых «Матч ТВ».

    Он также рассказал, что его дочь хотели перевести в танцы, потому что у неё не получались четверные прыжки. По его словам, Тутберидзе сумела найти подход к Майе.

    Напомним, что спортсменка пропустит контрольные прокаты сборной России. На прошлой неделе во время одного из занятий Хромых коньком сильно порезала сухожилия пальцев руки.

    Ранее Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли информацию об участии в Кубке вызова в США.

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