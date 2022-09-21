Отец Хромых: Тутберидзе просила, чтобы мы больше поддерживали Майю
«Любой тренер хочет, чтобы спортсмен ещё больше выкладывался, показывал характер. Этери Георгиевна просила, чтобы мы со своей стороны больше поддерживали и мотивировали дочь», — цитирует Хромых «Матч ТВ».
Он также рассказал, что его дочь хотели перевести в танцы, потому что у неё не получались четверные прыжки. По его словам, Тутберидзе сумела найти подход к Майе.
Напомним, что спортсменка пропустит контрольные прокаты сборной России. На прошлой неделе во время одного из занятий Хромых коньком сильно порезала сухожилия пальцев руки.
Ранее Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли информацию об участии в Кубке вызова в США.