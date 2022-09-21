Скобрев поддержал желание Загитовой выступить на турнире по гребле

Серебряный призёр Игр-2010 по конькобежному спорту Иван Скобрев прокомментировал желание олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой попробовать свои силы в академической гребле.

«Она уже попробовала себя и в боксе. Гребля — это прекрасный вид спорта, у меня мама сама тренер по гребле, и мои пацаны тоже, когда приезжают к бабушке с дедушкой на пару месяцев, всегда ходят по два-три раза в неделю заниматься с ней на воде», — цитирует Скобрева Metaratings.

По его словам, в академической гребле гармонично развиваются все группы мышц. При этом Скобрев отметил, что топовый спортсмен может добиваться успехов в других видах спорта.

Загитова является золотым медалистом Олимпиады-2018 и победителем чемпионата Мира 2019 года.

Фигуристка приостановила свою профессиональную карьеру в декабре 2019 года после неудачного финала Гран-при. Она заявила, что хочет сосредоточиться на учёбе и телевизионной карьере.

Ранее трёхкратная олимпийская чемпионка в парном катании Ирина Роднина отреагировала на информацию, что фигуристы Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали представителями Ассоциации фигурного катания США.