военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Уайт объяснил, почему третий бой Головкин — Альварес собрал низкие просмотры

Короткая ссылка
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о низком количестве платных просмотров третьего боя между мексиканским боксёром Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.
Уайт объяснил, почему третий бой Головкин — Альварес собрал низкие просмотры
  • AFP
  • © Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

«Поединок запоздал. Этот бой следовало сделать четыре года назад», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Первый поединок Головкина и Альвареса собрал 1,1 млн платных трансляций, второй — 1,3 млн. На третий бой, как сообщает журналист Майкл Бенсон в Twitter, удалось продать около 550—575 тыс. платных трансляций.

Поединок между боксёрами завершился победой Альвареса единогласным решением судей. Мексиканец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) во втором среднем весе.

Ранее тренер российского боксёра Дмитрия Бивола, Дмитрий Кириллов, высказал мнение, что Головкин вышел на бой против Альвареса без желания победить.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить