Уайт объяснил, почему третий бой Головкин — Альварес собрал низкие просмотры

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался о низком количестве платных просмотров третьего боя между мексиканским боксёром Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

«Поединок запоздал. Этот бой следовало сделать четыре года назад», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Первый поединок Головкина и Альвареса собрал 1,1 млн платных трансляций, второй — 1,3 млн. На третий бой, как сообщает журналист Майкл Бенсон в Twitter, удалось продать около 550—575 тыс. платных трансляций.

Поединок между боксёрами завершился победой Альвареса единогласным решением судей. Мексиканец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) во втором среднем весе.

Ранее тренер российского боксёра Дмитрия Бивола, Дмитрий Кириллов, высказал мнение, что Головкин вышел на бой против Альвареса без желания победить.