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Тренер Бивола: Головкин на бой с Альваресом вышел за чеком, а не за победой

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Тренер российского боксёра Дмитрия Бивола, Дмитрий Кириллов, высказал мнение, что казахстанец Геннадий Головкин вышел на бой против мексиканца Сауля Альвареса без желания победить.
Тренер Бивола: Головкин на бой с Альваресом вышел за чеком, а не за победой
  • AFP
  • © Westend61

«Сложилось впечатление, что Гена вышел за чеком, отрабатывать деньги, а не побеждать во что бы то ни стало и рисковать. Он был счастлив и благодарен за возможность заработать крупные деньги. Злости не было, не было конкуренции — хороший боевой спарринг», — цитирует Кириллова РИА Новости.

Третий по счёту бой между боксёрами завершился победой Альвареса единогласным решением судей. Мексиканец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирного боксёрского совета (WBC), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF) во втором среднем весе.

Ранее третий бой Головкина и Альвареса уступил двум предыдущим по продажам платных трансляций.

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