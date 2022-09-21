Третий бой Головкина и Альвареса уступил двум предыдущим по продажам платных трансляций

Стало известно, сколько было продано платных трансляций (PPV) боя между абсолютным чемпионом мира по боксу во втором среднем весе по версиям WBA, WBC, WBO, IBF мексиканцем Саулем Альваресом и казахстанцем Геннадием Головкиным.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон в Twitter, удалось продать около 550—575 тыс. платных трансляций боя.

Первый поединок Головкина и Альвареса собрал 1,1 млн платный трансляций, второй — 1,3 млн.

Третий по счёту бой между боксёрами завершился победой Альвареса единогласным решением судей. Мексиканец защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), и Международной боксерской федерации (IBF) во втором среднем весе.

Ранее Альварес после победы над Головкиным заявил, что ему нужна операция из-за травмы левой руки.