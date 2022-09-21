Чемпион мира по футболу Каннаваро возглавил «Беневенто»

Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Фабио Каннаваро стал главным тренером «Беневенто».

49-летний специалист подписал контракт с клубом Серии В. Подробности соглашения не разглашаются, сообщает пресс-служба команды.

Каннаваро ранее работал в китайском «Гуанчжоу».

В качестве защитника он выступал за «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ. Каннаваро является обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что вице-президент клуба Павел Недвед предлагал уволить Аллегри из «Ювентуса».