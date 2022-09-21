Чемпион мира по футболу Каннаваро возглавил «Беневенто»
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49-летний специалист подписал контракт с клубом Серии В. Подробности соглашения не разглашаются, сообщает пресс-служба команды.
Каннаваро ранее работал в китайском «Гуанчжоу».
В качестве защитника он выступал за «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ. Каннаваро является обладателем «Золотого мяча».
Ранее сообщалось, что вице-президент клуба Павел Недвед предлагал уволить Аллегри из «Ювентуса».