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Чемпион мира по футболу Каннаваро возглавил «Беневенто»

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Чемпион мира по футболу в составе сборной Италии Фабио Каннаваро стал главным тренером «Беневенто».
Чемпион мира по футболу Каннаваро возглавил «Беневенто»
  • Gettyimages.ru
  • © Marco Canoniero

49-летний специалист подписал контракт с клубом Серии В. Подробности соглашения не разглашаются, сообщает пресс-служба команды.

Каннаваро ранее работал в китайском «Гуанчжоу».

В качестве защитника он выступал за «Наполи», «Парму», «Интер» и «Ювентус», испанский «Реал» и «Аль-Ахли» из ОАЭ. Каннаваро является обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что вице-президент клуба Павел Недвед предлагал уволить Аллегри из «Ювентуса».

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