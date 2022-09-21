Guardian: УЕФА заблаговременно собирался обвинить фанатов «Ливерпуля» в задержке финала ЛЧ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обвинил болельщиков «Ливерпуля» в задержке финального матча Лиги чемпионов.

Как сообщает The Guardian, заявление от УЕФА о задержке финала было написано за несколько дней до начала встречи.

На табло стадиона «Стад де Франс» была надпись, что перенос времени начала матча связан с опозданием фанатов «Ливерпуля». Кроме того, после встречи УЕФА обвинил болельщиков английской команды в массовых попытках попасть на стадион по поддельным билетам.

«Ливерпуль» уступил в финале ЛЧ «Реалу». Победный мяч в матче, закончившемся со счётом 1:0, забил Винисиус Жуниор (60-я минута). Благодаря этому мадридская команда в 14-й раз в истории стала победителем Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что УЕФА рассматривает проведение финала Лиги чемпионов в Америке.