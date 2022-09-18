AS: УЕФА рассматривает проведение финала Лиги чемпионов в Америке

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) хочет провести финальный матч Лиги чемпионов в США.

Телевизионный и коммерческий рынок США имеет большое влияние. Поэтому организаторы крупных футбольных соревнований стремятся провести турнир в Америке, сообщает AS.

Финал Лиги чемпионов всегда проводился в Европейских странах.

Напомним, что «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22, в финале обыграв «Ливерпуль» (1:0). «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы.

Ранее в УЕФА подтвердили, что России разрешено провести товарищеский матч с Боснией.