AS: УЕФА рассматривает проведение финала Лиги чемпионов в Америке
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Телевизионный и коммерческий рынок США имеет большое влияние. Поэтому организаторы крупных футбольных соревнований стремятся провести турнир в Америке, сообщает AS.
Финал Лиги чемпионов всегда проводился в Европейских странах.
Напомним, что «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2021/22, в финале обыграв «Ливерпуль» (1:0). «Айнтрахт» выиграл Лигу Европы.
Ранее в УЕФА подтвердили, что России разрешено провести товарищеский матч с Боснией.