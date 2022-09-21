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Борис Игнатьев заявил, что не рассчитывал на допуск России к жеребьёвке ЧЕ

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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о недопуске национальной команды до участия в квалификационном турнире чемпионата Европы по футболу 2024 года.
Борис Игнатьев заявил, что не рассчитывал на допуск России к жеребьёвке ЧЕ
  • РИА Новости

«Исходя из текущей ситуации, я не рассчитывал на иное решение. Идёт отвержение тезиса «спорт вне политики». Нам не надо терять время. Можно играть с нашими лучшими клубами», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

Он выразил надежду, что в скором времени «шлюзы откроются, и Россия будет играть на крупных форумах».

Российский футбольный союз (РФС) 20 сентября сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Сборная России 24 сентября проведёт контрольный матч против команды Киргизии в Бишкеке.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Медийной футбольной лиги «Наши парни».



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