Борис Игнатьев заявил, что не рассчитывал на допуск России к жеребьёвке ЧЕ

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о недопуске национальной команды до участия в квалификационном турнире чемпионата Европы по футболу 2024 года.

«Исходя из текущей ситуации, я не рассчитывал на иное решение. Идёт отвержение тезиса «спорт вне политики». Нам не надо терять время. Можно играть с нашими лучшими клубами», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

Он выразил надежду, что в скором времени «шлюзы откроются, и Россия будет играть на крупных форумах».

Российский футбольный союз (РФС) 20 сентября сообщил, что сборная России не примет участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года.

Сборная России 24 сентября проведёт контрольный матч против команды Киргизии в Бишкеке.

Ранее сообщалось, что тренерский штаб сборной России по футболу сыграет товарищеский матч с командой Медийной футбольной лиги «Наши парни».





