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Гимнастка Татарева: меня называли использованным материалом

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Татарева назвала причины, по которым пропустила полгода тренировок перед Играми 2020 года в Токио.
Гимнастка Татарева: меня называли использованным материалом
  • Gettyimages.ru
  • © Clive Brunskill

«Ирина Александровна ставит меня в команду, очень поддерживает морально. Я начинаю работать, пахать. В этот момент я вылетела на полгода точно. Все тогда начали писать, что Татарева сдулась, она использованный материал. Не буду говорить фамилии, но в Екатеринбурге были люди, которые так говорили», — цитирует гимнастку Sport24.

По словам Татаревой, тогда ей захотелось «всем этим милым людям доказать, что это не так».

«Потом, когда меня встречали после Олимпиады в Екатеринбурге, я сказала: «Ну что, кто там говорил про использованный материал?» Все тогда думали, что я закончила, но никто ничего не знал», — добавила она.

Татарева на Играх в Токио завоевала серебро. 25-летняя гимнастка стала олимпийской чемпионкой Рио-де-Жанейро. Она также является многократной чемпионкой мира и Европы.

Ранее Ирина Винер высказалась о санкциях в отношении российских спортсменов.

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