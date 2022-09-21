Воробьёв — о Голдобине: если он будет показывать свой уровень, то будет играть

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал, почему нападающий Николай Голдобин пропустил три последних матча.

«Это тренерское решение. Он играл, как средний обычный игрок. Считаю, что игрок такого уровня должен лидировать в команде. Если он будет показывать свой прошлогодний уровень, то будет играть», — цитирует Воробьёва «Спорт-Экспресс».

Тренер дал понять, что следит за физической формой Голдобина. По словам Воробьёва, в хоккее всё случается очень быстро — одни игроки выздоравливают, другие травмируются.

«Он здесь у нас дорабатывал. Сейчас не могу сказать, через сколько он вернётся», — рассказал Воробьев.

«Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда из Магнитогорска переиграла 21 сентября владивостокский «Адмирал». Голдобин в сезоне-2022/23 в шести матчах набрал три (1 + 2) очка.

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