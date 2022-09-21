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Воробьёв — о Голдобине: если он будет показывать свой уровень, то будет играть

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Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв рассказал, почему нападающий Николай Голдобин пропустил три последних матча.
Воробьёв — о Голдобине: если он будет показывать свой уровень, то будет играть
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

«Это тренерское решение. Он играл, как средний обычный игрок. Считаю, что игрок такого уровня должен лидировать в команде. Если он будет показывать свой прошлогодний уровень, то будет играть», — цитирует Воробьёва «Спорт-Экспресс».

Тренер дал понять, что следит за физической формой Голдобина. По словам Воробьёва, в хоккее всё случается очень быстро — одни игроки выздоравливают, другие травмируются.

«Он здесь у нас дорабатывал. Сейчас не могу сказать, через сколько он вернётся», — рассказал Воробьев.

«Металлург» лидирует в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда из Магнитогорска переиграла 21 сентября владивостокский «Адмирал». Голдобин в сезоне-2022/23 в шести матчах набрал три (1 + 2) очка.

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