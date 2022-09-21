Траньков не исключил участия в турнире по шоу-программам

Олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал проведение Гран-при России по фигурному катанию в сезоне-2022/23.

«Это классно, когда есть движуха. Я в последних заявлениях федерации вижу только позитив. Дело не только в деньгах. Чем больше турниров, активностей, тем лучше — для популярности вида спорта, для самих спортсменов», — цитирует фигуриста «Спорт-Экспресс».

По его мнению, конкуренция поможет российским фигуристам поддерживать высокий уровень мастерства.

«Турнир шоу-программ? Честно, я не знаю. Если нас с Таней на него пригласят, мы подумаем», — сказал Траньков.

Первый этап Гран-при России пройдёт в Москве 21 октября. Финал турнира состоится в Сочи с 3 по 5 марта.

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