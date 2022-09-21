Макаров дисквалифицирован на две игры РПЛ за оскорбление ассистента арбитра

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал о наказании игроку «Динамо» Денису Макарову, оскорбившему бокового арбитра в матче с «Зенитом».

«В словах Макарова не было ненормативной лексики, он принёс извинения судье. Лунёв принял их. Макаров извинился перед КДК. Итоговое решение — дисквалификации на две игры РПЛ (одна игра условно)», — цитирует Григорьянца Sport24.

Макаров обратился к боковому арбитру после поражения и сказал, что в следующий раз подарит ему билеты в цирк.

Игра на стадионе «ВТБ Арена» в Москве завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Сергея Семака.

«Зенит» (26 очков) лидирует в чемпионате России. «Динамо» (16) располагается на шестой позиции.

Ранее сообщалось, что хавбек «Динамо» Макаров вызван на заседание КДК РФС за оскорбление ассистента арбитра.