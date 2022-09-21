Форвард «Вегаса» Дорофеев: инфляции в США нет, только цены на бензин увеличились

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев раскрыл подробности своей жизни в США.

«В Нью-Йорке побывал. Главное впечатление — дорогая жизнь. В целом всё дороже, чем в России. Инфляция особо не заметна, только цены на бензин увеличились», — цитирует Дорофеева «РБ Спорт».

По его словам, менталитет у жителей США абсолютно другой.

«Могут поздороваться на улице и узнать, как дела. Но это потому, что здесь так учат с детства», — добавил Дорофеев.

21-летний хоккеист в 63 матчах регулярного чемпионата АХЛ в сезоне-2022/23 набрал 52 (27 + 25) очка.

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