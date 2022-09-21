военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Форвард «Вегаса» Дорофеев: инфляции в США нет, только цены на бензин увеличились

Короткая ссылка
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев раскрыл подробности своей жизни в США.
Форвард «Вегаса» Дорофеев: инфляции в США нет, только цены на бензин увеличились
  • AP
  • © Elaine Thompson

«В Нью-Йорке побывал. Главное впечатление — дорогая жизнь. В целом всё дороже, чем в России. Инфляция особо не заметна, только цены на бензин увеличились», — цитирует Дорофеева «РБ Спорт».

По его словам, менталитет у жителей США абсолютно другой.

«Могут поздороваться на улице и узнать, как дела. Но это потому, что здесь так учат с детства», — добавил Дорофеев.

21-летний хоккеист в 63 матчах регулярного чемпионата АХЛ в сезоне-2022/23 набрал 52 (27 + 25) очка.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» может расторгнуть контракт с вратарём Иваном Федотовым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить