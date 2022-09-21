Форвард «Вегаса» Дорофеев: инфляции в США нет, только цены на бензин увеличились
- AP
- © Elaine Thompson
«В Нью-Йорке побывал. Главное впечатление — дорогая жизнь. В целом всё дороже, чем в России. Инфляция особо не заметна, только цены на бензин увеличились», — цитирует Дорофеева «РБ Спорт».
По его словам, менталитет у жителей США абсолютно другой.
«Могут поздороваться на улице и узнать, как дела. Но это потому, что здесь так учат с детства», — добавил Дорофеев.
21-летний хоккеист в 63 матчах регулярного чемпионата АХЛ в сезоне-2022/23 набрал 52 (27 + 25) очка.
Ранее сообщалось, что «Филадельфия» может расторгнуть контракт с вратарём Иваном Федотовым.