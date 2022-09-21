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Кутепов признался, что дважды мог перейти в «Зенит» из «Спартака»

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Защитник московского «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о вариантах продолжения карьеры в момент, когда он был футболистом столичного «Спартака».
Кутепов признался, что дважды мог перейти в «Зенит» из «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«У меня был вариант перейти в «Зенит», были переговоры. Первый раз ― сразу после чемпионата мира, летом 2018 года. Второй раз ― летом 2020-го, когда только пришёл Газизов», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

По его словам, после ЧМ-2020 было больше конкретики в переговорах.

«Но у меня был в приоритете «Спартак». Поэтому всё осталось на уровне разговоров», — пояснил Кутепов.

29-летний защитник в пяти матчах за «Торпедо» в сезоне-2022/23 не отметился результативными действиями. Его контракт с чёрно-белыми рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Кутепов рассказал, что в «Торпедо» зарабатывает в десять раз меньше, чем в «Спартаке».

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