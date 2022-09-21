Кутепов рассказал, что в «Торпедо» зарабатывает в десять раз меньше, чем в «Спартаке»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов сравнил свои зарплаты в московском клубе и «Спартаке».

«В десять раз меньше. Деньги не являются первостепенным моментом. «Торпедо» только вышло в РПЛ и не могло предложить какой-то сумасшедший контракт, мы об этом даже не говорили», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

Кутепов 1 июля заключил контракт с «Торпедо» на один год. До этого он на протяжении десяти лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее Кутепов рассказал, что Паоло Ваноли видел его в основе «Спартака».