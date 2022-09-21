Кутепов рассказал, что Ваноли видел его в основе «Спартака»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов рассказал о своих перспективах в «Спартаке», когда клубом руководил Паоло Ваноли.

«На зимних сборах Ваноли наигрывал меня в основе. Я надеялся, что ситуация изменится в лучшую сторону, начну играть. Но судьба распорядилась иначе. Тогда переговоры о новом контракте находились в активной фазе», — цитирует Кутепова «Чемпионат».

Он добавил, что хотел остаться в команде, потому что «Спартак» — большой клуб в его карьере. Он отметил, что вопрос зарплаты для него был неважен.

Кутепов 1 июля заключил контракт с «Торпедо» на один год. До этого он на протяжении десяти лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее в «Торпедо» сообщили, когда Кутепов сможет дебютировать за клуб.