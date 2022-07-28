В «Торпедо» сообщили, когда Кутепов сможет дебютировать за клуб
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«Илья Кутепов восстанавливается после травмы, полученной в контрольном матче. Илья уже приступил к тренировкам с командой», — цитирует Ганичева «Спорт-Экспресс».
По его словам, 28-летний игрок на данный момент работает с тренером по физподготовке и чувствует себя хорошо.
«Рассчитываем, что в августе обязательно увидим его на поле», — добавил Ганичев.
Кутепов 1 июля заключил контракт с «Торпедо» на один год. До этого он на протяжении 10 лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.
Ранее полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев выразил надежду, что клуб останется в РПЛ по итогам сезона.