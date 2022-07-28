В «Торпедо» сообщили, когда Кутепов сможет дебютировать за клуб

Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев рассказал, как проходит восстановление от травмы защитника команды Ильи Кутепова.

«Илья Кутепов восстанавливается после травмы, полученной в контрольном матче. Илья уже приступил к тренировкам с командой», — цитирует Ганичева «Спорт-Экспресс».

По его словам, 28-летний игрок на данный момент работает с тренером по физподготовке и чувствует себя хорошо.

«Рассчитываем, что в августе обязательно увидим его на поле», — добавил Ганичев.

Кутепов 1 июля заключил контракт с «Торпедо» на один год. До этого он на протяжении 10 лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

Ранее полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев выразил надежду, что клуб останется в РПЛ по итогам сезона.