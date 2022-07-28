В «Торпедо» сообщили, когда Кутепов сможет дебютировать за клуб

Короткая ссылка
Пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев рассказал, как проходит восстановление от травмы защитника команды Ильи Кутепова.
В «Торпедо» сообщили, когда Кутепов сможет дебютировать за клуб
  • AP

«Илья Кутепов восстанавливается после травмы, полученной в контрольном матче. Илья уже приступил к тренировкам с командой», — цитирует Ганичева «Спорт-Экспресс».

По его словам, 28-летний игрок на данный момент работает с тренером по физподготовке и чувствует себя хорошо. 

«Рассчитываем, что в августе обязательно увидим его на поле», — добавил Ганичев.

Кутепов 1 июля заключил контракт с «Торпедо» на один год. До этого он на протяжении 10 лет выступал за «Спартак», вместе с которым стал чемпионом России, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны. 

Ранее полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев выразил надежду, что клуб останется в РПЛ по итогам сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить