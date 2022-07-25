Полузащитник «Торпедо» Рязанцев надеется, что клуб останется в РПЛ по итогам сезона

Футболист московского «Торпедо» Александр Рязанцев надеется, что столичный клуб сохранит прописку в Российской премьер-лиге (РПЛ) по итогам сезона-2022/23.

«Борьбы в матче хватало, «Динамо» очень грамотно играло. «Динамо» реализовало свои моменты, потом повело 2:0, они начали спокойно вести игру. Что касается пенальти, я не видел», — приводит слова Рязанцева ТАСС.

Он также подчеркнул, что был готов выйти на замену в матче с «Динамо». По его словам, прошло всего два тура, и у команды есть время, чтобы проанализировать игру.

«Надеюсь, что всё будет хорошо, останемся в РПЛ, а для чего мы тогда выходили?» — заключил Рязанцев.

Игра, которая прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счётом 4:0.

Мячи забили Фёдор Смолов (32-я минута), Даниил Фомин (36-я, пенальти), Арсен Захарян (45-я), Фёдор Смолов (69-я, пенальти).

Ранее бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал победу бело-голубых в матче второго тура РПЛ с «Торпедо».